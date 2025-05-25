قبل سحب مراسم القرعة.. كل ماتريد معرفته عن بطولة كأس العرب 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية، مساء اليوم الأحد 25 مايو 2025، إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي تحتضن مراسم قرعة بطولة كأس العرب 2025، وسط ترقب كبير لمعرفة ملامح المجموعات والمواجهات المرتقبة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن نظام البطولة كالتالي:

موعد القرعة والنقل التلفزيوني

تُقام قرعة البطولة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بالدوحة، بحضور مندوبي المنتخبات المشاركة.

وتُبث مباشرة عبر قنوات "بي إن سبورتس الإخبارية"، و"الكأس القطرية"، و"أبو ظبي الرياضية"، إلى جانب منصة +FIFA الإلكترونية.

موعد البطولة والملاعب

تُقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 في دولة قطر، باستخدام مجموعة من الملاعب التي استضافت نهائيات كأس العالم 2022.

الجوائز المالية الأكبر في تاريخ البطولة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار (132.9 مليون ريال قطري)،

نظام ببطولة كأس العرب 2025

تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا، يتم توزيعها على 4 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

تسبق دور المجموعات تصفيات تقام يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، بمشاركة 14 منتخبًا يتنافسون على 7 بطاقات متبقية، تنضم إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة.

المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2025

تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات 9 منتخبات، هي: قطر (المستضيف) - الجزائر (حامل اللقب) - مصر - المغرب - تونس - السعودية - الإمارات - العراق - الأردن، بينما تخوض 14 دولة التصفيات المؤهلة، وهي: عُمان، البحرين، سوريا، لبنان، اليمن، ليبيا، موريتانيا، الكويت، فلسطين، السودان، جنوب السودان، جزر القمر، جيبوتي، الصومال.