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منافس الأهلي.. إنتر ميامي يفلت من هزيمة جديدة بالدوري الأمريكي

12:18 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إنتر ميامي
  • عرض 8 صورة
    إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 8 صورة
    فريق إنتر ميامي
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني
  • عرض 8 صورة
    لاعب فريق إنتر ميامي ليونيل ميسي
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كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن فريق إنتر ميامي الأمريكي من تحقيق ريمونتادا مثيرة بعد تعادله بنتيجة 3-3 أمام فيلادلفيا يونيون بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الأمريكي.

وكان إنتر ميامي متأخرًا بهدفين دون رد في الشوط الأول، قبل أن يعود ميسي ورفاقه في الشوط الثاني للعودة بنتيجة المباراة.

ويعاني فريق إنتر ميامي من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تعد مباراة فيلادلفيا هي الرابعة التوالي التي يفشل إنتر ميامي فيها بتحقيق الفوز بتعادلين وهزيمتين قبل أقل من 3 أسابيع على بداية كأس العالم للأندية.

ويتواجد فريق إنتر ميامي بالمجموعة الأولي ببطولة كأس العالم للأندية وسيواجه الأهلي في مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل في ملعب "هارد روك" بمدينة "ميامي".

ويحتل فريق إنتر ميامي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 14 لقاء فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 مواجهات.

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إنتر ميامي الأهلي كأس العالم للأندية ميسي
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