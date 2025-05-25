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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

11:37 ص الأحد 25 مايو 2025

مانشستر يونايتد

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القاهرة ـ مصراوي

يواجه مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد "أولد ترافورد".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويذكر أن أستون فيلا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.

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مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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