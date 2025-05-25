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بمشاركة مصر.. القناة الناقلة لقرعة بطولة كأس العرب 2025

11:27 ص الأحد 25 مايو 2025

بطولة كأس العرب

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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو العاصمة القطرية الدوحة، حيث تحتضن سحب مراسم قرعة بطولة كأس العرب 2025، وذلك بحضور ممثلي المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة.

من المقرر أن تبدأ بطولة كأس العرب في 1 ديسمبر وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر، ويشارك في البطولة 16 منتخبًا عربيًا، ضمنها منتخب مصر.

موعد قرعة بطولة كأس العرب والقناة الناقلة

ستنطلق مراسم سحب قرعة كأس العرب 2025، مساء اليوم الأحد 25 مايو 2025، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وأعلنت قناة الكأس القطرية، أنها ستذيع أحداث قرعة كأس العرب 2025، عبر قناة الكأس 1 (القناة المفتوحة عبر قمر النايل سات).

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