مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:00

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بقيادة مرموش.. مانشستر سيتي يبحث عن تأمين مقعده الأوروبي بمواجهة فولهام

11:24 ص الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (5)
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (2)
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (1)
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، لخوض مهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يلتقي فريقه مع فولهام في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

ويبحث مرموش عن مواصلة التألق بقميص مانشستر سيتي،وقيادة الفريق للحفاظ على مكانه في المركز الثالث والتواجد في المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟

تمكن عمر مرموش منذ انتقاله لفريق مانشستر سيتي من تسجيل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي، جاءت جميعها على ملعب "الاتحاد"، بينما سجل 8 أهداف في جميع المسابقات، وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها مع الفريق السماوي هذا الموسم.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 54 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي فولهام الدوري الانجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان