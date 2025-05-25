كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، لخوض مهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يلتقي فريقه مع فولهام في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

ويبحث مرموش عن مواصلة التألق بقميص مانشستر سيتي،وقيادة الفريق للحفاظ على مكانه في المركز الثالث والتواجد في المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ماذا قدم عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟

تمكن عمر مرموش منذ انتقاله لفريق مانشستر سيتي من تسجيل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي، جاءت جميعها على ملعب "الاتحاد"، بينما سجل 8 أهداف في جميع المسابقات، وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها مع الفريق السماوي هذا الموسم.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 54 نقطة.