محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام كريستال بالاس

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره كريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي ـ الأخيرة ـ.

ويشهد التشكيل المتوقع لليفربول تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا بالتشكيل.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة كريستال بالاس

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، كيرتس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن بورنموث صاحب المركز الحادي عشر.

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