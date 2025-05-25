كتب - يوسف محمد:

أكد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على أن رحلته رفقة الفريق الملكي لم تنتهِ حتى الأن، مشيرا إلى مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة 2025.

كان مودريتش لعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم السبت، أمام فريق ريال سوسيداد، في اللقاء الذي انتهى لصالح ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

وقال مودريتش في تصريحات، عبر قناة "ريال مدريد": "نخوض تحد صعب للغاية في بطولة كأس العالم للأندية المقبل 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "أتمنى أن نتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية، وأن نحمل الكأس ونحتفل به رفقة جماهير ريال مدريد، فمن الرائع أن أنهي مسيرتي مع الفريق بالتتويج بهذا اللقب".

وأعلن النجم الكرواتي صاحب ال 39 عاما، منذ عدة أيام رحيله عن صفوف فريق ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مع نهاية تعاقده مع الفريق الملكي.

ويستعد فريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وكانت القرعة أوقعت فريق الريال رفقة مجموعة تضم الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

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