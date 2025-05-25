قواعد جائزة الحذاء الذهبي تصعب المهمة على محمد صلاح.. ما القصة

كتب - محمد القرش:

يترقب الجميع مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي تقام اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025، لكنه ابتعد قليلا عن أرقام المنافسين خلال الفترة الماضية بسبب الغياب عن التهديف.

ويحتل صلاح المركز الثالث في السباق برصيد 56 نقطة بفضل 28 هدفا، بينما يتصدر كيليان مبابي القائمة برصيد 62 نقطة بعد تسجيل 31 هدفا (الهدف بنقطتين).

ويحتاج المصري لتسجيل 3 أهداف من أجل تحقيق 6 نقاط ومعادلة نقاط مبابي الـ62، لكن بالعودة إلى قواعد الحذاء الذهبي وجدنا أن 3 أهداف لن تكفي صلاح من أجل الفوز بالحذاء الذهبي.

صلاح في مهمة صعبة من أجل الحذاء الذهبي

هناك 3 تصفيات في قواعد جائزة الحذاء الذهبي تحدد الأفضلية حال تعادل لاعبين في الأهداف والنقاط، حيث جاءت كالتالي:

1. أقل عدد من الدقائق في اللعب: إذا تعادل لاعبان أو أكثر في النقاط، يكون اللاعب صاحب أقل عدد من الدقائق في اللعب هو الفائز.

2. أكثر عدد من التمريرات الحاسمة: إذا استمر التعادل، يُمنح اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في دوريه الحذاء الذهبي.

3. أقل عدد من ركلات الجزاء المسجلة: إذا استمر التعادل، يفوز اللاعب صاحب أقل عدد من ركلات الجزاء المسجلة بالجائزة.

وبالنظر إلى النقطة الأولى في تصفيات الأفضلية، وجدنا مشاركة صلاح في 3.290 ألف دقيقة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، وبفارق 373 دقيقة عن مبابي الذي لعب 2.917 ألف دقيقة.

ولذلك يجب على الجناح المصري تسجيل 4 أهداف في مرمى كريستال بالاس من أجل الوصول للهدف 32 محققا 64 نقطة والتفوق على مبابي الذي أنهى موسمه بالدوري الإسباني.