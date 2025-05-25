صراع الحذاء الذهبي.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس؟

كتبت-هند عواد:

يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس، في السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الريدز اللقب قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويدخل محمد صلاح متصدرا لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 28 هدفا، كما أن الأكثر صناعة للأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، وبلع إجمالي مساهمات صلاح 46 خلال 37 مباراة.

ماذا ينتظر محمد صلاح ضد كريستال بالاس؟

يحتاج محمد صلاح إلى تمريرتين حاسمتين أمام كريستال بالاس، لمعادلة الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، والذي يحمله حاليا تييري هنري وكيفن دي بروين.

ويتأخر صلاح بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي لإجمالي المساهمات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله آلان شيرار وأندرو كول ، وكلاهما وصل إلى 47 هدفا في 42 مباراة.

سباق الحذاء الذهبي

يوجد أمام محمد صلاح فرصة تاريخية في سباق جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعدما انحصر الصراع بين فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني.

ووصل محمد صلاح على النقطة 56 في المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي، خلف الفرنسي كيليان مبابي الثاني بـ58 نقطة وفيكتور بـ58.5 نقطة.

ويمتلك محمد صلاح فرصة للفوز بالحذاء الذهبي، إذ أن جيوكيريس أنهى موسمه، فيما انحصر الصراع بين صلاح ومبابي، ويحتاج المصري لتسجيل 4 أهداف للوصول إلى النقطة 64 متفوقا على مبابي صاحب الـ62 نقطة (الهدف يعادل نقطتين).