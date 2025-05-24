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"الأفضل سيتوج باللقب".. أول تعليق من مدرب صن داونز بعد التعادل مع بيراميدز

10:15 م السبت 24 مايو 2025
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    ميجيل كاردوزو
  • عرض 5 صورة
    ميجيل كاردوزو
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    ميجيل كاردوزو
  • عرض 5 صورة
    ميجيل كاردوزو
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كتب - يوسف محمد:

أكد ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن لقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يحسم حتى الآن على الرغم من التعادل على ملعبه أمام بيراميدز.

وقال كاردوزو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "نحتاج إلى تسجيل هدف واحد على الأقل في مباراة العودة، يجب أن عمل لذلك ونواصل السعي وراء هذا الهدف، فالأبطال الحقيقيون يظهرون في الأوقات واللحظات الصعبة".

وأضاف: "الأمور مازالت مفتوحة، الفريق الأفضل في مباراة العودة هو الذي سيتوج باللقب، لذلك سنخوض مباراة العودة في القاهرة بنفس الطريقة التي نلعب دائما".

وتابع مدرب صن داونز: "نظرة الجميع إلى الفريق اختلفت، في آخر 10 ثوانٍ فقط، لو لم نستقبل هذا الهدف في الثوان الأخيرة من المباراة، كان الجميع سيقول أن المدير الفني اتخذ القرارات الصحيحة في اللقاء".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من مساء اليوم السبت بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ميجيل كاردوزو صن داونز بيراميدز
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