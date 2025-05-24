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خطاب بالدموع.. كارلو أنشيلوتي يودع ريال مدريد

09:24 م السبت 24 مايو 2025

كارلو أنشيلوتي يودع ريال مدريد

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كتب - نهى خورشيد:

ودّع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد وجماهيره بعد الفوز في المباراة الأخير بالدوري الإسباني على ريال سوسيداد 2-0.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "مساء الخير لا أظن أن الحديث الآن سيكون سهلا، لقد كان شرفًا لي، ومتعةً لي، تدريب هذا النادي وهذا الفريق".

وأضاف: "أولًا، أود أن أشكر رئيسي العزيز، فلورنتينو بيريز. لقد كانت تجربة رائعة، شكرًا لك على هذه اللحظات. لقد كان من الرائع أن أعيشها معك، إنها قصة لا تُنسى".

وواصل والدموع في عينيه: "لا أحد يستطيع نسيان أهداف كريم الثلاثة ضد باريس سان جيرمان، ولا هدفي رودريغو ضد مانشستر سيتي، ولا تمريرة لوكا الحاسمة".

واختتم الإيطالي: "ولا أحد يستطيع نسيان هدفي خوسيلو. كما أنني لا أستطيع نسيان كل يوم قضيته هنا. وسأختتم حديثي بـ "هلا مدريد" فقط. أحبكم جميعًا من كل قلبي".

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