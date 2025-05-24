كتب - يوسف محمد:

بدأ نادي الوداد المغربي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدد من اللاعبين المميزين؛ استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن نادي الوداد المغربي اليوم السبت، تعاقده مع ثلاثة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق، خلال بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعاقد فريق الوداد المغربى، مع النجم المغربي نور الدين أمرابط، قادماً من فريق هال سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب التعاقد مع لاعب يانج أفريكانز التنزاني ستيفان عزيز كي.

وخاض مرابط العديد من التجارب الاحترافية من قبل خارج المغرب، أبرزها: ملجا الإسباني، جالاتا سراي التركي، واتفورد الإنجليزي والنصر السعودي.

وفي السياق ذاته، أعلن نادي الوداد التعاقد أيضًا مع اللاعب المغربي حمزة هنوري، قادما من فريق الفتح الرباطي المغربي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

ويشارك فريق الوداد في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: مان سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

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