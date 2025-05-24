صلاح يبتعد.. مبابي يقترب من حصد الحذاء الذهبي الأوروبي 2025

كتب - محمد القرش:

واصل المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، تقدمة نحو حصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025.

وسجل مبابي هدفي فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

وتصدر الفرنسي قائمة الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 62 نقطة بفضل 31 هدفا مع الريال، متفوقا على جيوكيرس ومحمد صلاح.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 31 هدفا - 62 نقطة

2. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 39 هدفا - 58.5 نقطة

3. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا - 56 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 26 هدفا - 52 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 هدفا - 50 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 22 هدفا - 44 نقطة

9. ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

10. عثمان ديمبيلي (باريس) - 21 هدفا - 42 نقطة

ويتبقى لمحمد صلاح مباراة أخيرة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجهة كريستال بالاس غدا الأحد.