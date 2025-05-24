سندرلاند ثالث الصاعدين للدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26

كتب - محمد القرش:

خطف فريق سندرلاند بطاقة الصعود الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، بعد الفوز على شيفيلد يونايتد في نهائي البلاي أوف بنتيجة 2-1.

وتصدر ليدز يونايتد جدول ترتيب دوري التشامبيونشيب برصيد 100 نقطة، متساويا مع الوصيف بيرنلي ليضمن الثنائي الصعود للدوري الممتاز بالموسم المقبل.

ولعب أصحاب المراكز من الثالث حتى السادس (شيفيلد، سندرلاند، كوفنتري، بريستول) دورة على بطاقة الصعود الأخيرة، ليتأهل شيفيد وسندرلاند إلى المباراة النهائية التي لُعبت اليوم السبت.

وفي نفس السياق، هبط الثلاثي لوتون تاون وبليموث أرجايل وكارديف إلى الدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

"أهلاوي وزملكاوي".. مدرب بيراميدز يدعو الشعب المصري لمساندة الفريق

فرحة المجلس واحتفالات جماعية.. ما لم تشاهدة من مباراة بيراميدز وصن داونز (صور)



