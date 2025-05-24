مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 1
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

الزمالك

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

سندرلاند ثالث الصاعدين للدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26

07:44 م السبت 24 مايو 2025

سندرلاند ضد شيفيلد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

خطف فريق سندرلاند بطاقة الصعود الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، بعد الفوز على شيفيلد يونايتد في نهائي البلاي أوف بنتيجة 2-1.

وتصدر ليدز يونايتد جدول ترتيب دوري التشامبيونشيب برصيد 100 نقطة، متساويا مع الوصيف بيرنلي ليضمن الثنائي الصعود للدوري الممتاز بالموسم المقبل.

ولعب أصحاب المراكز من الثالث حتى السادس (شيفيلد، سندرلاند، كوفنتري، بريستول) دورة على بطاقة الصعود الأخيرة، ليتأهل شيفيد وسندرلاند إلى المباراة النهائية التي لُعبت اليوم السبت.

وفي نفس السياق، هبط الثلاثي لوتون تاون وبليموث أرجايل وكارديف إلى الدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

"أهلاوي وزملكاوي".. مدرب بيراميدز يدعو الشعب المصري لمساندة الفريق

فرحة المجلس واحتفالات جماعية.. ما لم تشاهدة من مباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سندرلاند يفيلد لدوري الإنجليزي الممتاز يدز يرنلي لتشامبيونشيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

غدًا.. مجدي الجلاد ضيف أول حلقات برنامج "الطريق إلى البرلمان"
وزيرة البيئة تستعد لمغادرة منصبها.. مصدر يكشف التفاصيل