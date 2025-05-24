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فرحة المجلس واحتفالات جماعية.. ما لم تشاهدة من مباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

06:40 م السبت 24 مايو 2025
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    حسرة مدرب بيراميدز على كرة ضائعة
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    رمضان صبحي
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    بيراميدز ضد صن داونز_20_22
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (1)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (3)
  • عرض 21 صورة
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (4)
  • عرض 21 صورة
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (2)
  • عرض 21 صورة
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (6)
  • عرض 21 صورة
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (5)
  • عرض 21 صورة
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (7)
  • عرض 21 صورة
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (9)
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    بيراميدز ضد صن داونز (3)
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    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (8)
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    فرحة رمضان صبحي
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    مدرب بيراميدز بعد التعادل مع صن داونز
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    فرحة مجلس بيراميدز بعد هدف التعادل
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كتب - محمد القرش:

خطف نادي بيراميدز تعادلا هاما من نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بالدقائق الأخيرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وصن داونز

وافتتح لوكاس ريبيرو كوستا أهداف المباراة والتقدم لبيراميدز في الدقيقة 54، قبل أن يسجل وليد الكارتي هدف الأمل في صناعة التاريخ بالدقيقة 90+4.

وأعقب الهدف احتفالات كبيرة لمجلس إدارة بيراميدز المتواجدة في المقصورة الرئيسية لاستاد "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، بجانب احتفال لاعبي الفريق السماوي داخل أرض الملعب.

وبعد انتهاء المباراة مباشرة، واصل كل لاعبي بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي احتفالاتهم بتسجيل هدف التعادل خارج الأرض بالدقائق الأخيرة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم الأحد الموافق 1 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ولكن يخوض الفريق السماوي مواجهة مصيرية قبل لقاء النهائي، حيث يلاقي سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز آملا في تعثر الأهلي والفوز باللقب المحلي الأول تاريخيا.

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