بيراميدز ضد صن داونز.. موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

يخوض فريق بيراميدز مواجهة تاريخية مساء الأحد المقبل، حين يستضيف نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وكان الفريق السماوي عاد بتعادل ثمين من بريتوريا، بعدما خطف هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة اليوم لينهي ذهاب النهائي بنتيجة 1-1، والذي أقيم على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 54 بهدف لوكاس ريبيرو، قبل أن يرد بيراميدز في الدقيقة 90+4 عبر النجم المغربي وليد الكرتي، الذي أحيا آمال الفريق في تحقيق أول لقب قاري في تاريخه.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين بيراميدز وصن داونز على ستاد الدفاع الجوي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

صافرة صومالية تقود لقاء العودة في القاهرة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في وقت سابق طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء الإياب، إذ يقود المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، بينما سيكون لويس ديجينيدو من بنين حكمًا رابعًا.

وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، أسندت المهمة إلى الحكم الدولي باملاك تيسيما من إثيوبيا، بمساعدة أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون