كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح اللاعب لوكاس ريبيرو في تسجيل الهدف الأول لصن داونز في اللقاء، في الدقيقة 55 من عمر المباراة، قبل أن يحرز وليد الكارتي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة، يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق بيراميدز، تمكن من الصعود إلى نهائي هذه البطولة، عقب الفوز على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



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