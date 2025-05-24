كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، دخول نادي مونتيري المكسيكي في مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للتعاقد معه للمشاركة مع الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة نادي مونيري برئاسة خوسيه أنطونيو، أجرت اتصالات أولية مع وكلاء النجم البرتغالي، لضمه إلى صفوف الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 5 ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة، أن الفريق المكسيكي يسعى لاستغلال اللوائح الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تسمح لأي من الفرق المشاركة، بضم أي لاعب على سبيل الإعارة لفترة مؤقتة خلال فترة البطولة.

كما أن الصحيفة ذاتها، أشارت أن النجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب مونتيري الحالي وزميل رونالدو السابق في ريال مدريد، يلعب دورا كبيرا في إقناع رونالدو، بالانضمام إلى الفريق المكسيكي، خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وشارك رونالدو خلال الموسم الحالي، في 40 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 34 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق لكرة اليد بالرباط الصليبي

خبير تحكيم لمصراوي: "وادي دجلة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي"