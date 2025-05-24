هدف صن داونز في مرمى بيراميدز بنهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تقدم نادي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف على فريق بيراميدز خلال المباراة الجارية الآن، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم عن طريق لوكاس ريبيرو كوستا في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

وكان الفريق الجنوب إفريقي تأهل للمباراة النهائية بعد التعادل مع الأهلي سلبيا ذهابا، والفوز بهدف دون رد إيابا.

وعلى الجانب الآخر، تعادل بيراميدز سلبيا ذهابا مع أولاندو بايرتس، وفاز بثلاثية مقابل هدفين إيابا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق 1 من شهر يونيو المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي "30 يونيو".

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