مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

الزمالك

كأس فرنسا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ريمس

جميع المباريات

إعلان

هدف صن داونز في مرمى بيراميدز بنهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

05:40 م السبت 24 مايو 2025

بيراميدز ضد صن داونز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تقدم نادي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف على فريق بيراميدز خلال المباراة الجارية الآن، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم عن طريق لوكاس ريبيرو كوستا في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

وكان الفريق الجنوب إفريقي تأهل للمباراة النهائية بعد التعادل مع الأهلي سلبيا ذهابا، والفوز بهدف دون رد إيابا.

وعلى الجانب الآخر، تعادل بيراميدز سلبيا ذهابا مع أولاندو بايرتس، وفاز بثلاثية مقابل هدفين إيابا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق 1 من شهر يونيو المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي "30 يونيو".

اقرأ أيضًا:

رئيس الرجاء: بدر بانون رفض عرضًا يفوق 7 مرات ما قدمناه لينضم لنا

بينهما قميص ميسي.. مفاجأتان تنتظران لامين يامال في عيد ميلاده الـ18

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا هدف صن داونز مباراة بيراميدز ماتش بيراميدز وصن داونز نتيجه مباراه بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. صن داونز 1 - 0 بيراميدز..نهائي دوري أبطال أفريقيا