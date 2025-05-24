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رئيس الرجاء: بدر بانون رفض عرضًا يفوق 7 مرات ما قدمناه لينضم لنا

05:03 م السبت 24 مايو 2025

بدر بانون

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الرجاء المغربي، عبدالله بيرواين، إن المدافع بدر بانون قد رفض عرضًا ماليًا يفوق 7 مرات ما قدموه له لينضم معهم.

وأضاف رئيس نادي الرجاء المغربي، عبر إذاعة "راديو مارس"، اليوم السبت:"المفاوضات مع بدر لم تستغرق سوى 10 دقائق واللاعب رفض عرضًا يفوق ما قدمناه بسبع مرات وهو لاعب ومدرب داخل الملعب بالنسبة لي ووجوده مه جدًا للمجموعة الحالية".

وسبق لبانون تمثيل فريق الأهلي بعدما انضم له من صفوف الرجاء في موسم 20/21 ثم رحل بعد موسمين لينضم لنادي قطر القطري.

بانون صاحب الـ 31 عاماً ارتدى قميص نادي قطر خلال الموسم الجاري بـ 15مباراة صنع خلالها هدفين بواقع 1350 دقيقة لعب.

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