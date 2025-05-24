بينهما قميص ميسي.. مفاجأتان تنتظران لامين يامال في عيد ميلاده الـ18

كتبت-هند عواد:

يعتبر القميص رقم 10 في برشلونة إرث كبير ارتداه البرازيلي رونالدينيو وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، ويقترب لامين يامال من السير على طريق ميسي وارتداء نفس القيمص.

في عام 2007، أجرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية جلسة تصوير مع "اليونيسيف"، بمشاركة نجوم برشلونة بينهم الموهبة الشابة ليونيل ميسي صاحب الـ20 عاما آنذاك، وبينما كانت شيلا إيبانا تقوم بتحميم نجلها الرضيع، التقط الأرجنتيني صورة معه.

وبعد 17 عاما، خطف الطفل الرضيع الذي نشأ في أكاديمية "لاماسيا" الأنظار إليه، وكأن ميسي زرع سحره فيه.

الإسباني لامين يامال صاحب الـ17 عاما، كان ذاك الطفل الذي يسير على نهج ميسي، ويلعب بقدمه اليسرى مثل أسطورة برشلونة السابقة ويقترب من القميص رقم 10.

لامين يامال يقترب من القميص رقم 10

ارتدى ليونيل ميسي في بدايته القميص رقم 19 (نفس قميص يامال حاليا)، وفي عام 2008 عندما رحل رونالدينيو، ارتدى ميسي رقم 10، قبل أن يرحل في 2021، وارتدى أنسو فاتي هذا القميص من بعده، إلا أنه يقترب من الرحيل عن البارسا.

وذكرت إذاعة "كادينا سير، أن لامين يامال سيرتدي القميص رقم 10، يوم 13 يوليو 2025 بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ18، مع توقيع عقد جديد حتى عام 2030.

https://x.com/QueThiJugues/status/1925971555374280766

وينتهي عقد لامين يامال في يونيو 2026، وقاد اللاعب الشاب برشلونة للفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الحالي، وسجل 18 هدفا وصنع 21، خلال 54 مباراة.

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