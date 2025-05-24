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أهلي جدة يفاوض تشافي لقيادة فريقه

03:23 م السبت 24 مايو 2025

تشافي هيرنانديز

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجهة محتملة للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بالموسم المقبل.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، عبر تقرير له اليوم السبت، أن نادي أهلي جدة السعودي يرغب في التعاقد مع تشافي لقيادة فريقه خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

ولم يتولى تشافي صاحب الـ45 عاماً المسؤولية الفنية لأي نادِ منذ رحيله عن برشلونة في يونيو 2024.

وقاد الألماني ماتياس يايسله فريق الأهلي للتتويج لأول مرة بدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الرابع و4 نقاط عن القادسية صاحب المركز الثالث قبل جولة من نهاية الموسم.

يذكر أن النادي السعودي قد أصدر بياناً مؤخرًا بتمسكه باستمرار يايسله حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

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