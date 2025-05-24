مايلي يقود هجوم بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في العاصمة بريتوريا، على أن يقام لقاء العودة يوم الأحد 1 يونيو على ستاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون مايلي

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

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