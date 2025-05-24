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صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

01:45 م السبت 24 مايو 2025

محمد صلاح

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القاهرة ـ مصراوي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في البطولة للموسم 2024/25.

وتم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في موسم 2024/25، ليصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يفوز بالجائزة في مناسبات متعددة.

وفاز صلاح بالجائزة بعد دمج تصويت الجمهور مع تصويت لجنة من خبراء كرة القدم، وتصدر قائمة مختصرة من ثمانية لاعبين، ضمت زميليه في فريق ليفربول فيرجيل فان دايك وريان جرافينبيرخ، بالإضافة إلى مورجان جيبس-وايت، وألكسندر إيزاك، وبريان مبيومو، وديكلان رايس، وكريس وود.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوّ ج بها صلاح بالجائزة بعد موسم 2017/2018.

يذكر أن صلاح قد توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

محمد صلاح

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الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول
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