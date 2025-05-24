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موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا والقنوات الناقلة

01:41 م السبت 24 مايو 2025

باريس سان جيرمان

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القاهرة ـ مصراوي


يلتقي فريق باريس سان جيرمان نظيره ستاد ريمس اليوم السبت، في نهائي كأس فرنسا لموسم 2024/25.


موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس


وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب "فرنسا" وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.


وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه برباعية مقابل هدفين على نادي ليتورال دانكيريك، فيما تأهل ريمس إلى الدور ذاته بالفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره كان.

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باريس سان جيرمان ستاد ريمس نهائي كأس فرنسا
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