ملايين وملكية النادي.. النصر يغري كريستيانو رونالدو لتجديد تعاقده

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "آبولا" البرتغالية، مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن النصر يستعد لتوقيع عقد جديد معه اللاعب، مقابل 182.4 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى 5% من ملكية النادي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم 15 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا، وتجمع البطولة العديد من النجوم مثل ليو ميسي، لويس سواريز، كيليان مبابي، هاري كين، أنطوان جريزمان، وسيرجيو راموس.

فيما يغيب كريستيانو رونالدو عن البطولة، بعد فشل النصر في التأهل ومشاركة الهلال السعودي، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح باب الانتقالات الاستثنائية، لهذا ارتبط اسم البرتغالي بأكثر من ناد في المونديال.

ومنذ وصول رونالدو إلى النصر في عام 2023، لم يتمكن من الاحتفال بأي لقب رسمي، حتى الآن، إذ أنه لم يتوج سوى ببطولة الأندية العربية، وهي مسابقة غير رسمية.

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