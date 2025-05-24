تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب-رمضان حسن:

يضرب الفريق الأول بنادي بيراميدز موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي، عصر اليوم، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز أول نهائي دوري أبطال أفريقيا في مسيرته، ويبحث الفريق عن نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء العودة، المقرر له يوم السبت المقبل.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز

يدفع الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش بثلاثي هجومي مكون من أحمد عاطف "قطة" وإبراهيم عادل وفيستون مايلي، ضد بيراميدز، فيما يغيب مصطفى فتحي للإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي- محمد الشيبي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مهند لاشين

الهجوم: أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل- فيستون مايلي

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

تقام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

ومن جانبه، تأهل صن داونز إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي حامل اللقب بنتيجة 1-1 ذهابا وإيابا وتأهله بأفضلية الهدف خارج الأرض.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز، على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6.

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