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النهائي الأول.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

10:14 ص السبت 24 مايو 2025

بيراميدز ضد صن داونز

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض لقاء مصيري ضد صن داونز الجنوب أفريقي، عصر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق بيراميدز نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، منذ تأسيس النادي بمسماه الجديد عام 2018.

ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب قبل خوض لقاء العودة في القاهرة يوم السبت المقبل.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

تقام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

ومن جانبه، تأهل صن داونز إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي حامل اللقب بنتيجة 1-1 ذهابا وإيابا وتأهله بأفضلية الهدف خارج الأرض.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز، على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6.

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