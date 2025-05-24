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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

01:40 ص السبت 24 مايو 2025

كرة قدم

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تقام اليوم السبت الموافق 24 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الإسباني.

كما تشهد مباريات اليوم السبت، إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الزمالك ضد بتروجيت، 8 مساءً، "أون سبورت 1".

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، 8 مساءً، "أون سبورت 2".

سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود، 8 مساءً، لم تعرض على جدول البث.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3".

إسبانيول ضد لاس بالماس، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 9".

ليجانس ضد ريال بلد الوليد، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس".

رايو فايكانو ضد ريال مايوركا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

خيتافي ضد سيلتا فيجو، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بولونيا ضد جنوى، 7 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ميلان ضد مونزا، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

بيراميدز ضد صن داونز، 4 عصرا، "بي إن سبورتس 2".

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مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا الدوري الإيطالي الدوري الإسباني
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