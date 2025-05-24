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"الفوز لم يشفع له".. إنتر ميلان يفقد لقب الدوري الإيطالي بعد انتصار نابولي

12:39 ص السبت 24 مايو 2025

فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان (3)

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حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي الفوز على حساب نظيره كومو الإيطالي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية فريق إنتر ميلان في المباراة كلًا من ستيفان دي فري في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وفوز فريق إنتر ميلان الإيطالي، لم يشفع له بحصد لقب بطولة الدوري الإيطالي خلال النسخة الحالية 2024-2025، بعدما نجح منافسه نابولي من تحقيق الفوز هو الآخر، ليضمن التتويج بلقب البطولة.

وبهذه النتيجة، أنهى فريق إنتر ميلان موسمه بالدوري الإيطالي وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 81 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني، فريق نابولي بطل الدوري.

ويذكر أن نابولي، تمكن من حصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد لقب البطولة في نسخة البطولة موسم 2022-2023.

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