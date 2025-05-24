كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت، أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباراة بيراميدز أمام صن داونز، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتمكن فيها فريق بيراميدز من الصعود إلى نهائي هذه البطولة، التي تعد البطولة الأكبر في القارة السمراء.

وعلى الرغم من كون هذه المرة الأولى التي يصعد فيها بيراميدز لنهائي دوري الأبطال، إلا أن الفريق يضم من صفوفه مجموعة من اللاعبين، الذين تمكنوا من رفع كأس الأميرة السمراء مع فرق أخرى من قبل.

وقائمة فريق بيراميدز، تضم ثلاثة لاعبين، تمكنو من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من قبل، هم "شريف إكرامي، رمضان صبحي ووليد الكارتي".

ويأتي شريف إكرامي في صدارة اللاعبين الأكثر تتويجا، في صفوف فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق له حصد هذا اللقب في ثلاث مناسبات من قبل، خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي.

وتوج إكرامي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة النادي الأهلي في 3 نسخ من قبل، أعوام "2011-2012، 2012-2013، 2019-2020".

ويمتلك نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي هو الآخر، لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به رفقة النادي الأهلي في موسم 2019-202، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق متجها إلى فريق بيراميدز في يوليو 2020.

وحسم النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020 بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الذي غاب عنها صبحي، بعدما كان قد انتقل بشكل مباشر إلى بيراميدز، إلا أن البطولة احتسبت له بسبب مشاركته مع الفريق، في دور المجموعات من هذه النسخة.

ويضم بيراميدز أيضًا في صفوفه لاعب آخر توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو النجم المغربي وليد الكارتي، الذي حصد لقب البطولة رفقة الوداد المغربي عام 2016-2017، قبل الانضمام إلى بيراميدز.

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