هدافو دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائي

كتب - محمد القرش:

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 مايو، بين الكبيرين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتأهل باريس سان جيرمان للمباراة النهائية بعد الفوز على أرسنال بهدف دون رد ذهابا، وهدفين مقابل هدف إيابا.

وعلى الجانب الآخر، فاز إنتر ميلان على برشلونة في نصف النهائي بالتعادل 3-3 ذهابا، والفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف إيابا.

ولا يوجد لاعب في قائمة أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا 2024/25 سيخوض المباراة النهائية سوى لاوتارو مارتينيز صاحب الـ9 أهداف.

هدافو دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائية

1. سيرهو جيراسي (دورتموند) - 13 هدفا

2. رافينيا دياز (برشلونة) - 13 هدفا

3. هاري كين (بايرن ميونخ) - 11 هدفا

4. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 11 هدفا

5. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 9 أهداف