مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

حرس الحدود

كأس فرنسا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ريمس

جميع المباريات

إعلان

هدافو دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائي

06:55 ص السبت 24 مايو 2025

دوري أبطال أوروبا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 31 مايو، بين الكبيرين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتأهل باريس سان جيرمان للمباراة النهائية بعد الفوز على أرسنال بهدف دون رد ذهابا، وهدفين مقابل هدف إيابا.

وعلى الجانب الآخر، فاز إنتر ميلان على برشلونة في نصف النهائي بالتعادل 3-3 ذهابا، والفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف إيابا.

ولا يوجد لاعب في قائمة أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا 2024/25 سيخوض المباراة النهائية سوى لاوتارو مارتينيز صاحب الـ9 أهداف.

هدافو دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائية

1. سيرهو جيراسي (دورتموند) - 13 هدفا

2. رافينيا دياز (برشلونة) - 13 هدفا

3. هاري كين (بايرن ميونخ) - 11 هدفا

4. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 11 هدفا

5. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 9 أهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا دافي دوري أبطال أوروبا افينيا يراسي اري كين يفاندوفسكي ارتينيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بينهم الإسماعيلي والمحلة".. ماذا تفعل الأندية المصرية في النهائي الأول لها بدوري أبطال أفريقيا؟

إعلان

إعلان

مجلس أوروبا: ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية