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صلاح ورافينيا.. ماذا قدم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025؟

05:38 ص السبت 24 مايو 2025
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    محمد صلاح
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    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد
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    احتفال مبابي
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    الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال مؤتمر صحافي لتقديمه كلاعب لنادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، في 28 آب/أغسطس 2017.
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    رافينيا
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    رافينيا
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    لامين يامال
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    لامين يامال ضد باستوني
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كتب - محمد القرش:

اقترب موسم 2024/25 الجاري من الانتهاء، حيث يترقب الجميع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2025.

ويتواجد العديد من اللاعبين الذين قدموا موسما رائعا، لكن هناك عدد منعم لن تخرج الجائزة من بينهم، أمثال محمد صلاح ورافينيا دياز ولامين يامال، بجانب كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

ماذا قدم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025؟

- محمد صلاح (ليفربول) - 33 هدفا + 23 تمريرة حاسمة

- كيليان مبابي (ريال مدريد) - 40 هدفا + 4 تمريرات حاسمة

- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - 33 هدفا + 13 تمريرة حاسمة

- رافينيا دياز (برشلونة) - 34 هدفا + 25 تمريرة حاسمة

- لامين يامال (برشلونة) - 18 هدفا + 25 تمريرة حاسمة

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 الذي يقام في 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس.

وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة لجوائز الكرة الذهبية في النصف الأول من شهر أغسطس 2025.

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الكرة الذهبية محمد صلاح كيليان مبابي عثمان ديمبيلي رافينيا لامين يامال برشلونة ريال مدريد
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