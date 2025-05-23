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"فوز إنتر لم يؤثر".. نابولي يستعيد لقب الدوري الإيطالي

11:53 م الجمعة 23 مايو 2025

نابولي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استعاد فريق نابولي لقب الدوري الإيطالي بعدما فاز بثنائية نظيفة على نظيره كالياري مساء اليوم الجمعة في ختام منافسات الموسم.

وتقدم فريق نابولي بهدف سجله اللاعب سكوت ماكتومناي بعد مرور 42 دقيقة ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني بالدقيقة 51.

وفي التوقيت ذاته فاز فريق إنتر بثنائية نظيفة أمام كومو ولكنها لم تكن كافية.

ورفع الفوز رصيد فريق نابولي إلى النقطة 82 في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن إنتر الوصيف، فيما توقف رصيد فريق كالياري عند النقطة 36 في المركز 14.

وكان نابولي قد توّج قبل الموسم الجاري بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2022/23 قبل أن يحصد إنتر اللقب بالموسم التالي 2024/2023 ثم استعاد نابولي اللقب بالموسم الحالي على حساب إنتر الذي حلّ وصيفًا.

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