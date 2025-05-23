كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تقديم مسؤولو نادي الهلال السعودي عرضًا مُغريًا للنجم البرتغالي بصفوف مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز للانضمام لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة آبولا البرتغالي، عبر تقرير لها مساء اليوم الجمعة، أن مسؤولي الهلال قد تقدما بعرض وصل إلى 700 ألف يورو للاعب كراتب أسبوعي للاعب ما يعادل 77 مليون يورو بالموسم.

وأمهل مسؤولو نادي الهلال السعودي، بحسب التقرير ذاته، اللاعب مهلة 72 ساعة لحسم قراره بخصوص العرض المقدم له.

ولفت تقرير الصحيفة البرتغالية ذاتها أن تواجد ثنائي البرتغال روبن نيفيز وجوا كانسيلو بصفوف الهلال بجانب رغبة مانشستر يونايتد في الاستفادة مالياً قد تُسهِل إتمام الصفقة.

برونو صاحب الـ 30 عامًا شارك بقميص يونايتد خلال الموسم الجاري بـ 56 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع مثلهم لزملائه.

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