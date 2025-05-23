كتب - يوسف محمد:

قرر النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، بيع حصته في نادي ريال بلد الوليد الإسباني، إلى مجموعة استثمارية بأمريكا الجنوبية، بعد استمراره لمدة 8 سنوات رئيسا للنادي الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن المجموعة الاستثمارية، التي قامت بشراء حصة النجم البرازيلي في نادي ريال بلد الوليد الإسباني، تأتي في ظل دعم صندوق مالي أوروبي.

وسوف يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة، عن كافة التفاصيل المرتبطة ببيع رونالدو لحصته في النادي الإسباني، بحسب الصحيفة ذاتها.

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية، أعلن في عام 2018 حصوله على نسبة 51% من أسهم فريق بلد الوليد، قبل أن يقرر بيعها بعد تراجع مستوى الفريق والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، خلال الموسم الحالي.

وهبط فريق ريال بلد الوليد، إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بشكل رسمي، عقب احتلاله المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 16 نقطة.

يذكر أن النجم البرازيلي، كان قد أعلن في العام الماضي بيع 90% من أسهمه في نادي كروزيرو البرازيلي.

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