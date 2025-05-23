"بمشاركة مصر".. تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بدولة قطر.

وتقام بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته؛ إذ سيتم إجراء القرعة الخاصة بها يوم 25 مايو الجاري.

وتشهد بطولة كأس العرب 2025 بقطر مشاركة 16 منتخبا، منهم 9 منتخبات ضمنت التأهل إلى البطولة مباشرة، على أن تتأهل 7 منتخبات إلى البطولة من خلال التصفيات التي ستقام في قطر أيضًا.

ويتواجد المنتخب المصري في التصنيف الأول ببطولة كأس العرب للمنتخبات، رفقة منتخبات قطر، المغرب والجزائر.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب كالتالي

التصنيف الأول: قطر، المغرب، مصر والجزائر.

التصنيف الثاني: تونس، السعودية، العراق والأردن.

التصنيف الثالث: الإمارات، 3 منتخبات متأهلة من المواجهات التالية "عمان ضد الصومال، البحرين ضد جيبوتي، سوريا ضد جنوب السودان".

التصنيف الرابع: المنتخبات المتأهلة من المواجهات التالية: "فلسطين ضد ليبيا، لبنان ضد السودان، الكويت ضد موريتانيا واليمن ضد جزر القمر".

جوائز بطولة كأس العرب

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، أعلنت عن الجوائز المادية الخاصة بالبطولة، التي ستصل إلى 36.5 مليون دولار أمريكي.

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