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رئيس نادي الوداد يوضح موقفهم من ضم رونالدو بكأس العالم للأندية

08:46 م الجمعة 23 مايو 2025
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    كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 4 صورة
    كريستيانو رونالدو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الوداد المغربي، هشام آيت منا، إن ناديه يفتح أبوابه أمام النجم البرتغالي المحترف بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وأضاف رئيس نادي الوداد في تصريحات لجريدة الاقتصادية السعودية:"من المستحيل تحمل نفس قيمة راتب رونالدو الحالي مع النصر البالغ نحو 16مليون يورو شهريا، لكن أهلًا به إذا أراد الانضمام إلينا في كأس العالم للأندية لأننا نعرف أنه نجم ليس هدفه حصد الأموال فقط".

وأتم رئيس نادي الوداد تصريحاته بقوله: "إذا كانت لدينا فرصة 1 بالمليار للتعاقد مع رونالدو لخوض مونديال الأندية، فسنتحرك من أجلها".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم للأندية 2026.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت فريق الوداد في مجموعة تضم: مانشستر سيتي، يوفنتوس، العين الإماراتي.

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي الوداد المغربي كأس العالم للأندية
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