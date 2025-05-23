كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز غدا، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد" بجنوب أفريقيا، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز، تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وهذه هى المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن فيها بيراميدز من الصعود إلى نهائي البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في نصف النهائي على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي.

ماذا تفعل الأندية المصرية في النهائي الأول لها ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟

ويعد النادي الإسماعيلي، هو أول فريق مصري يصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نسخة البطولة عام 1969، وواجهة مازيمبي الكونغولي "الانجلبير آنذاك"، نجح في تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليتمكن من التتويج باللقب الأول له في البطولة.

ونجح فريق غزل المحلة في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في عام 1974، ليصبح ثاني فريق مصري يصل إلى نهائي البطولة القارية، لكنه تلقى الهزيمة بنتيجة 6-3 أمام فريق كارا برازافيل الكونغولي.

وجاء الدور على المارد الأحمر النادي الأهلي، في نهائي البطولة عام 1982، حينما خاض النهائي الأول له في البطولة، تمكن من حصد اللقب بعد الفوز على أشانتي كوتوكو الغاني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

وفي عام 1984 نجح الزمالك في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى أيضًا، وواجه فريق شوتنج ستارز الغاني في المباراة النهائية، تمكن من التتويج باللقب عقب الفوز عليه، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يعد هو أكثر الأندية الأفريقية، تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبا، بفارق 7 ألقاب عن كلا من الزمالك ومازيمبي أصحاب المركز الثاني برصيد 5 ألقاب.