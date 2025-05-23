لاعب بيراميدز: أمامنا فرصة للفوز بـ3 بطولات خلال 10 أيام

كتب - محمد القرش:

عبر دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز، عن سعادته وشعوره بالفخر الشديد بالتواجد هو وزملائه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الفريق القوي صن داونز الذي يعد واحدا من أقوى فرق قارة أفريقيا، ولكن في النهاية بيراميدز رغم حداثة عهده وصل إلى هذه المرحلة الحاسمة ويسعى لأن يكون بطلا للبطولة الأقوى في القارة السمراء.

وقال خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق نجح في تقديم نفسه بصورة رائعة هذا الموسم في جميع البطولات ولديه حافز قوي لأن ينهي موسمه بشكل مثالي، وأمامه الفرصة للتتويج بثلاث بطولات خلال 10 أيام وهو ما يمثل حافزا كبيرا للاعبين والكل يشعر بحجم المسئولية والمكانة التي سيصل إليها بيراميدز إذا حقق تلك البطولات.

وأكد دودو أن الفريق كل مباراة يلعبها يحصل على الثقة والخبرة المطلوبة ومن الرائع مواجهة أندية كبيرة في القارة الأفريقية، وبيراميدز له أن واجه أندية جنوب أفريقية أكثر من مرة وكذلك واجه صن داونز وتعادل معه هنا في بريتوريا، موضحا أن الخصم مختلف تماما عن أورلاندو الذي ازاحه بيراميدز في طريقه للنهائي، لأن صن داونز أقوى وأكثر خبرة في دوري الأبطال ولعب النهائيات، ويتوقع أن تكون مواجهة غاية في القوة أمام منافس قوي.

واختتم الجباس أن اللاعبين في مرحلة حاسمة في مشوارهم ولديهم الحافز الكبير لتحقيق لقب أقوى بطولة في أفريقيا، ولن ينشغل اللاعبون بما يحدث في الدوري وآخر مباراة والتركيز منصب بالكامل على مواجهة النهائي القاري.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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