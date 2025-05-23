قائمة سلوفينيا.. حسم موقف جراديشار مع المشاركة مع الأهلي في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم قائمة منتخب تحت 21 عاما الرسمية والمشاركة في أمم أوروبا "اليورو" تحت 21 عاما.

ولم تشهد قائمة المنتخب السلوفيني تواجد لاعب الأهلي المصري، نيتس جراديشار، ليتم التأكد من مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان المدير الفني للمنتخب السلوفيني تحت 21 عاما يرغب في ضم جراديشار إلى القائمة المشاركة في يورو تحت 21 عاما، لكن رفض النادي الأهلي بسبب الاحتياج للاعب في مونديال الأندية.

ويقع منتخب سلوفينيا في المجموعة الثانية لأمم أوروبا تحت 21 عاما بجانب كل من: جمهورية التشيك، إنجلترا، وألمانيا.

وفي سياق متصل، يفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم مع إنتر ميامي يوم الأحد الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

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