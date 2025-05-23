"معجزة".. مدرب بيراميدز يكشف حدثا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية

كتب - محمد القرش:

أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، سعادته بتواجد فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة خصم عملاق مثل صن داونز مشيرا إلى أن الوصول للنهائي هو مكافأة له ولاعبيه.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، أن وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر في القارة ويلعب فيها عمالقة أفريقيا بعد أقل من 7 سنوات فقط على تأسيس النادي، وفي ثاني مشاركة له في دوري الأبطال، هي معجزة بكل المقاييس ولم يكن أحد يتوقع للفريق ذلك، ولكنه يؤمن بلاعبيه وقدرتهم على الفوز باللقب رغم صعوبة وقوة المنافس الأكثر خبرة في البطولة، موضحا أن مباراة صن داونز هي أكبر تحدي طوال مشواره كمدرب مع كرة القدم.

وشدد المدير الفني على أن فريقه يمتلك لاعبين رائعين وسعيد بقيادة هذه المجموعة الرائعة من النجوم، وهم مزيج بين الشباب والخبرة، وهو على ثقة بأن الجمهور الذي سيحتشد بهم ملعب لوفتس فيرسفيلد سيشهد مباراة قوية من جانب بيراميدز القادر على تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة، موضحا أنه تحدث مع لاعبيه في المحاضرة بأننا لم نحضر من أجل أن ندافع أمام صن داونز وعلينا أخذ المبادرة والتسجيل في بريتوريا.

واختتم الكرواتي أن بيراميدز ينافس على كل الجبهات وخلال 10 أيام فقط سيلعب 3 نهائيات في 3 بطولات، وسيكون لأول مرة في التاريخ أن يلعب فريقا مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال، مشددا على أن بيراميدز لا يجد الدعم من أحد إلا من إدارته وثقة لاعبيه وفخرهم بأنفسهم وقدرتهم على حصد البطولات.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.