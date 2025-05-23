كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق ليفربول، آرني سلوت، عن مدى إمكانية تطور مستوى محمد صلاح الفردي خلال الفترة المقبلة وفوزه بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس: "فرص محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية جيدة، لذلك آمل أن يحققها".

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو أفضل موسم في مسيرة صلاح من حيث الأرقام، وهذا ما يمنحه الفرصة لحصد الجائزة، لكنه ليس اللاعب الوحيد الذي قدم موسما عظيما".

وعن تحسن الأداء الفردي لمحمد صلاح، أوضح: "الأمر شبه مستحيل لكنه يمتلك عقلية تجبره على التطور دائما".

واختتم المدرب الهولندي: "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى التطور كفريق واحد، حيث نافسنا على 4 بطولات لكننا فزنا بواحدة فقط وكانت الأصعب".

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