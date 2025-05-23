ماذا يفعل الأهلي في افتتاحية كأس العالم ضد صاحب الأرض؟

كتبت-هند عواد:

يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد 3 أسابيع وبالتحديد فجر يوم 15 يونيو المقبل.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقا، على أن تضم المجموعة 4 فرق.

ويشارك الأهلي في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتعتبر هذه المرة العاشرة للأهلي في كأس العالم للأندية، ويواجه المارد الأحمر الفريق المضيف في لقاء الافتتاح للمرة الرابعة.

وفي كأس العالم للأندية 2012 باليابان، أوقعت القرعة الأهلي مع هيروشيما في لقاء الافتتاح وتمكن الأحمر من الفوز بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف في نصف النهائي.

وكانت المرة الثانية التي يقع في الأهلي مع فريق البلد المضيف، مونديال 2020، عندما واجه الدحيل القطري وفاز عليه بهدف نظيف من تسجيل حسين الشحات، وحقق الأهلي في هذه النسخة واحدة من أفضل نتائجه بحصد الميدالية البرونزية، إذ انه بعدما خسر من بايرن ميونخ في نصف النهائي، فاز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وفي مونديال 2023 بالمملكة العربية السعودية، فاز الأهلي في المباراة الافتتاحية على اتحاد جدة "المضيف"، بثلاثية مقابل هدف، وسجل معلول والشحات وإمام عاشور الثلاثية، وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في هذه النسخة أيضا بالفوز على أوراوا رد دايموندز الياباني.

اقرأ أيضًا:

"استبعاد الحكم".. مشاهد من لقاء الأهلي ودجلة بنهائي كأس مصر للسيدات

3 قضايا..120 مليون جنيه تهدد الزمالك يإيقاف القيد