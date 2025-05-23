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الريال لم يعلن.. أنشيلوتي يكشف اسم مدرب ريال مدريد الجديد

02:31 م الجمعة 23 مايو 2025

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد_Easy-Resize.com

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كتب - محمد القرش:

كشف المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، اسم مدرب ريال مدريد الجديد والذي سيتولى القيادة الفنية خلفه بنهاية الموسم الجاري.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسيداد: "لم ولن أرغب في تدريب أي نادٍ آخر بعد ريال مدريد".

وأضاف: "لستُ حزينًا، سأغادر سعيدًا بكل ما فعلناه هنا، أنا ممتن بالفعل، لقد كان قضيت وقتا رائعا هنا".

وعن رسالته لمدرب الريال الجديد: "أتمنى كل التوفيق لتشافي، لديه المؤهلات لتدريب هذا الفريق، وآمل أن يستمتع بذلك".

وأوضح: "تدريب البرازيل أمر استثنائي، أنا متحمس للتحضير لكأس العالم مع فريق كهذا".

وزاد: "مودريتش لاعب مختلف، حيث يمكنه توحيد الجودة مع الروح، عندما يتمكن شخص ما من الجمع بين الاثنين، فهو أسطورة".

واختتم الإيطالي: "أفضل مباراة لريال مدريد؟ من الصعب جدًا أن أقول ذلك، لكن سوف اتذكر العودة أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، إنه أمر لا ينسى".

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