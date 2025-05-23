أرني سلوت ينتقد ألكسندر أرنولد بسبب تراجع مستواه في التدريبات

كتبت-هند عواد:

انتقد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الفريق، قبل رحيله إلى صفوف ريال مدريد.

ويغادر ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد 20 عاما مع الريدز، وينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "سيغادر على أي حال، فلماذا لا؟ قد تكون هذه أول هدية أقدمها لتشابي ألونسو . لم أكن سعيدًا تمامًا بكل دقيقة قضاها في التدريبات".

وأضاف: "برأيي، كانت هناك لحظات كان بإمكانه فيها تقديم أداء أفضل، على أقل تقدير. قلت له إنه مدافع أفضل بكثير مما يظن الناس، لكن لا يُظهر ذلك دائمًا".

وتعرض أرنولد لهجوم شديد من جماهير ليفربول، إذ شوهد أحد المشجعين يحرق قميصًا يحمل اسم اللاعب بمجرد إعلانه خبر رحيله، وأطلق عدد من مشجعي الريدز صيحات الاستهجان بصوت عالٍ عندما حل ألكسندر أرنولد بديلا أمام أرسنال.

ومنذ ذلك الحين، ظل على مقاعد البدلاء ضد برايتون الأسبوع الماضي، ولا يزال من غير الواضح ما هو الدور الذي سيلعبه في مباراته الأخيرة كلاعب في ليفربول هذا الأسبوع قبل أن يغادر إلى مدريد.

اقرأ أيضًا:

"استبعاد الحكم".. مشاهد من لقاء الأهلي ودجلة بنهائي كأس مصر للسيدات

3 قضايا..120 مليون جنيه تهدد الزمالك يإيقاف القيد