كتبت-هند عواد:

يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، في الرابعة عصر غدا السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتناولت الموقع الجنوب أفريقية، مباراة النهائي بين صن داونز وبيراميدز، ما بين خبرة صاحب الأرض وطموح الفريق المصري.

news24

يرى موقع "news24"، أن صن داونز يقترب من رفع كأس جديدة، وهي الثانية في مسيرته، وكتب: "لا نستطيع الانتظار حتى نضع أيدينا عليها: صن داونز على وشك رفع كأس جديدة أخرى".

Timeslive

وصف موقع "Timeslive" فريق بيراميدز بـ"المزعج"، في لقاء الذهاب قبل الإياب في القاهرة، إلا أنهم مستعدون للتضحية من أجل صن داونز.

IOL

رأى موقع "IOL" أن صن داونز يستهدف الفوز بدوري أبطال أفريقيا، من أجل قائده ثيمبا زواني، وقال إنها فرصة نادرة سانحة لرفع تاجه القاري الثاني، بعد تسع سنوات، عندما حقق الفريق اللقب الأول.

وكتب الموقع: "ماميلودي صن داونز، احذروا!، بيراميدز سيشكل خصما للفريق، إذ أنه مهاجمًا رائعًا اسمه فيستون مايلي، قادرا على إرسال الكرة إلى رونوين ويليامز ليضعها في شباك فريقه، كذلك إبراهيم عادل، الذي سيكون متاحًا هذه المرة بعد غيابه عن نصف النهائي".

واستشهد الموقع بنهائي 2016، وكتب: "صن داونز سيتعين عليه استغلال ميزة اللعب على أرضه، بحيث يصبح لقاء الإياب في القاهرة مجرد مباراة أكاديمية، إنها خطة نجحت مع أسلافهم قبل تسع سنوات، حيث فاز فريق 2016 في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 3-0 ضد الزمالك".

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