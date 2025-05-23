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منافس الأهلي.. إنتر ميامي يواصل سلسلة النتائج السلبية

12:56 م الجمعة 23 مايو 2025
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    فريق إنتر ميامي الأمريكي
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    إنتر ميامي الأمريكي
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كتبت-هند عواد:

قبل ثلاث أسابيع من كأس العالم للأندية، يواصل إنتر ميامي الأمريكي المضيف نتائجه السلبية في الدوري، إذ أنه خسر 5 مباريات من آخر 7 مواجهات.

ويخوض إنتر ميامي الأمريكي المباراة الافتتاحية ضد الأهلي، فجر يوم الأحد 15 يونيو، إذ أنهما يخوضا المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم بورتو وبالميراس.

وعلى الرغم من أن إنتر ميامي يضم أسماء كبرى مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي وسواريز وبوسكيتس، إلا أنه يحتل المركز السادس في جدول ترتيب القسم الشرقي بـ22 نقطة من 13 مباراة فقط.

وخسر إنتر ميامي المباراة السابقة من أورلاندو سيتي بثلاثية نظيفة، وقبلها تعادل مع سان هوزيه إيرثكويكس 3-3، وخسر من مينيسوتا يونايتد برباعية مقابل هدف.

ويستعد إنتر ميامي حاليا لخوض 3 مباريات ضد فيلادلفيا ومونتريال وكولومبوس كرو، قبل الاصطدام بالأهلي في افتتاح المونديال.

وخلال الموسم الحالي، لعب إنتر ميامي 7 مباريات على أرضه، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراتين، بينما لعب 6 مواجهات خارج أرضه، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

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