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بحثا عن الاستثمار.. أندية الدوري الإنجليزي تتواصل مع تركي آل الشيخ

01:33 م الجمعة 23 مايو 2025

بيان من تامر مرسي حول علاقته بالمستشار.. وتركي آل

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كتب - محمد القرش:

تواصلت عددا من الأندية الإنجليزي مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بحثا عن الاستثمار.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن بعض أندية دوري الشامبيونشيب بجانب نادي على الأقل من الدوري الإنجليزي الممتاز تواصلوا مع رجل الأعمال السعودي من أجل الاستثمار.

وأوضحت الشبكة أن تركي آل الشيخ أصبح أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً في الرياضة بعد تنظيم بعض أكبر مباريات الملاكمة خلال الفترة الأخيرة.

واشترى تركي نادي ألميريا الإسباني في صفقة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2019، قبل أن تُنقل ملكيته إلى مجموعة SMC الاستثمارية السعودية يوم الجمعة الماضي.

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تركي آل الشيخ لدوري الإنجليزي الممتاز لمستشار تركي آل الشيخ ئيس الهيئة العامة للترفيه لشامبيونشيب
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