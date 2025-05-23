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"دعم مالي".. السر وراء رغبة الوداد في ضم كريستيانو رونالدو

12:30 م الجمعة 23 مايو 2025
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    حزن كريستيانو رونالدو (6)
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    حزن كريستيانو رونالدو (3)
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كتبت-هند عواد:

كشف تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية، رغبة الوداد المغربي في دعم صفوفه قبل كأس العالم للأندية، بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن تحرك الوداد لضم كريستيانو رونالدو، جاء بدعم من رجل أعمال إسباني، تربطه علاقة وثيقة بإدارة الفريق واللاعب.

وأضافت الصحيفة: "رغم صعوبة الصفقة اقتصاديا، لكن يوجد تفاؤل داخل الوداد، بإمكانية إقناع كريستيانو رونالدو بالانتقال إليه لفترة قصيرة، مجرد المشاركة في كأس العالم للأندية".

ولم يحسم كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" مصيره حتى الآن، إذ ينتهي تعاقده مع النصر بنهاية الموسم الحالي، ولم يتفق على تجديد تعاقده حتى الآن.

وشارك كريستيانو رونالدو في 39 مباراة مع النصر السعودي خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 7 أهداف.

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